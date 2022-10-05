Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Министр энергетики ОАЭ отметил недостаток инвестиций в нефтяной отрасли

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нефтяная отрасль сейчас испытывает недостаток инвестиций и свободных мощностей по добыче, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, отвечая на вопросы о высоких ценах на сырье.

Он отметил, что сейчас никто не может гарантировать, что в 2023 и 2024 году миру хватит поставок нефти, а цена - это один из механизмов регулировать инвестиции в добычу.

Аль-Мазруи подчеркнул при этом, что сегодня нефть - самый дешевый вид энергоносителей.

В этот же день министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман на вопрос о высоких ценах на нефть ответил, что цены сейчас находятся на самом низком уровне по сравнению с другими энергоносителями и в этом заслуга ОПЕК+.

ОАЭ Сухейль аль-Мазруи Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак заявил о готовности начать поставки газа по уцелевшей нитке "Северного потока 2"

В ЕК объяснили, что фон дер Ляйен не предлагала ограничить цену на российский газ

На "Мосбирже" доллар подорожал на 1,22 рубля, евро - на 2 рубля

ОПЕК+ согласовали России новую квоту в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с

ОПЕК+ согласовали России новую квоту в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с

Недельная инфляция составила 0,07%

Байден обеспокоен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Министры ОПЕК+ решили больше не собираться ежемесячно

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });