Персонал Запорожской АЭС сообщил МАГАТЭ о планах запустить один из реакторов

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской АЭС, узнали от старшего операционного персонала о планах снова запустить один из шести реакторов станции. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

"Старший украинский операционный персонал проинформировал экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, что началась подготовка к запуску пятого реактора на пониженной мощности", - говорится в пресс-релизе.

В МАГАТЭ считают, что на подготовку уйдет некоторое время. ЗАЭС с 11 сентября перестала вырабатывать электроэнергию, после того как был остановлен последний работавший реактор из шести. Миссия МАГАТЭ побывала на станции 1 сентября, с тех пор там остаются работать два инспектора агентства. ЗАЭС с 28 февраля находится под контролем российской армии.

5 октября стало известно, что президент Владимир Путин своим указом поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности объектов станции. АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" будет осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов Запорожской АЭС, говорится в указе. Объекты Запорожской АЭС и иное имущество, необходимое для ее работы, будет принято в федеральную собственность.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после заявлений России о том, что Запорожская АЭС будет работать под руководством российских профильных ведомств, проведет консультации с заинтересованными сторонами.