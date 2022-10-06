Polymetal продлит срок обмена акций для нерезидентов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Polymetal продлит период обмена акций для нерезидентов, чьи акции учитываются в НРД, - их перевода из электронной в документарную форму.

Как сообщила компания, последний срок подачи форм предложения по обмену акций теперь 3 ноября. Изначально прием документации от желающих участвовать в обмене должен был завершиться 6 октября.

Последний срок завершения индивидуальных обменов продлен с 18 ноября до 16 декабря, объявление результатов каждого обмена - с 21 ноября до 19 декабря.

Предложение по обмену должно одобрить собрание акционеров Polymetal, которое, как и планировалось, состоится 12 октября.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).