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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Акционеры Polymetal одобрили обмен акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Акционеры Polymetal на внеочередном собрании одобрили обмен акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в Национальном расчетном депозитарии, сообщила компания. Механизм обмена подразумевает перевод акций из электронной формы в документарную.

Последний срок подачи форм предложения по обмену - 3 ноября.

В июне Евросоюз ввел санкции против НРД, в результате чего были заблокированы операции между ним и Euroclear, который является оператором системы для безбумажных операций с акциями. В результате акционеры, которые хранят свои акции в НРД, потеряли возможность получать дивиденды и участвовать в принятии корпоративных решений. Долю таких акционеров Polymetal оценивает примерно в 22% уставного капитала.

Технически схема обмена будет выглядеть так: компания выкупит акции, которые могут участвовать в обмене и будут к нему предъявлены (и будет держать их как казначейские до того момента, как Euroclear сможет выполнить действия по их погашению), и параллельно выпустит новые акции для участников обмена в соотношении 1 к 1.

В связи с юридическими (включая санкционные) ограничениями компания не может предоставить возможность обмена всем акционерам, пострадавшим от заморозки активов из-за санкций против НРД. В частности, не будут иметь права участвовать в предложении акционеры-резиденты России, а также еще ряда юрисдикций (в частности, США, Канады, Японии, Австралии, ЮАР). В целом около 11% уставного капитала не может быть допущено к обмену.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).

Polymetal НРД Евросоюз Euroclear ИСТ BlackRock
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