Заказы промпредприятий Германии в августе упали на 2,4%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года объем заказов промышленных предприятий Германии снизился на 2,4% к показателю июля, сообщило Министерство экономики ФРГ.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,7%, показал опрос Trading Economics.

В июле, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,9%, а не опустился на 1,1%, как сообщалось ранее.

Существенный пересмотр статданных за июль и падение заказов в августе связаны с получением информации о масштабных заказах в аэрокосмическом секторе, о которых было сообщено позднее, говорится в докладе министерства.

Зарубежные заказы на продукцию германских промпредприятий снизились в августе на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Заказы из стран еврозоны уменьшились на 3,8%, из других государств - на 0,4%. Внутренние заказы упали на 3,4%.

Заказы на средства производства снизились на 2,4%, на промежуточные товары - на 4,2%. В то же время спрос на потребительские товары вырос на 5,2%.

Относительно августа 2021 года объем заказов промпредприятий упал на 4,1%.