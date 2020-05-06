Падение заказов немецких промпредприятий в марте стало рекордным за полвека

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте рухнул на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны.

Это максимальные темпы сокращения показателя почти за полвека - с 1975 года. Аналитики прогнозировали в среднем падение на 10%, по информации Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель снизился на 1,2%, а не на 1,4%, как было объявлено ранее.