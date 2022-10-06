"Интеррос" договорился с BestDoctor о стратегическом партнерстве

Соглашение позволит "Интерросу" стать акционером BestDoctor

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос" Владимира Потанина и экосистема медицинских сервисов BestDoctor заключили соглашение о партнерстве для развития цифрового направления в медицине и создания лидирующего игрока на рынке страхования.

Партнерство предусматривает получение "Интерросом" неконтролирующего пакета акций BestDoctor и возможности ввести своего представителя в совет директоров компании, сообщил "Интеррос".

В рамках партнерства планируется усилить экосистему медицинских сервисов Best Doctor и развить линейку страховых сервисов под брендом BestInsure, куда войдут страхование критических заболеваний, путешествий, имущества, страхование от несчастного случая и прочее.

"Интеррос" ожидает, что в результате этого партнерства компания BestDoctor займет лидирующие позиции на рынке ДМС и на страховом рынке в целом, заявил гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин. Сервисы и компетенции BestDoctor могут получить новый импульс к развитию благодаря интеграции с технологиями других компаний группы "Интеррос", рассчитывает он.

"Партнерство с компанией BestDoctor в полной мере отвечает стратегии "Интерроса" по развитию высокотехнологичных направлений бизнеса и формированию отраслевых компаний-лидеров, в данном случае в сфере медицинских и страховых услуг", - сказал Батехин.

"Опыт в построении технологичной ДМС-платформы и инвестиции "Интерроса" открывают для нас возможности для масштабирования в новые сегменты. Мы видим большую синергию с активами группы как для BestDoctor, так и для BestInsure", - заявил гендиректор и сооснователь BestDoctor Марк Саневич.

Компания BestDoctor - крупный игрок в сегменте MedTech и Insurtech. Общее количество пользователей платформы составляет 280 тысяч человек. В штате компании работают свыше 200 врачей и консультантов, а получить медицинские услуги по полису ДМС можно в 18 тысячах клиник по всей России. В числе корпоративных клиентов компании - "Мегафон", АФК "Система", онлайн-кинотеатр "Иви", РБК, МТС Банк, Aviasales, "Самокат" и другие российские и международные работодатели.