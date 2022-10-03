"Интеррос" продаст 100% "Петровакс" менеджменту компании и VB Partners

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Интеррос" Владимира Потанина продает свой фармацевтический актив "Петровакс Фарм" менеджменту этой компании во главе с ее президентом Михаилом Цыферовым и инвесткомпании VB Partners, одним из сооснователей которой является Рубен Варданян.

"Интеррос" полностью выходит из бизнеса "Петровакса", сообщил "Интеррос" в понедельник. Сумму и структуру сделки стороны не раскрывают.

Сделка финансируется за счет собственных и заемных средств от консорциума банков.

Гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин заявил, что выход из капитала "Петровакса" является логичным шагом, так как компания выполнила свою миссию. За 8 лет "Интеррос" разработал стратегию "Петровакса" и инвестировал в производство широкой линейки, пояснил он.

"Стратегия "Интерроса" подразумевает инвестиции в проекты, где группа может привнести существенный вклад и дать новый импульс для бизнеса. За 8 лет совместной работы экспертиза "Интерроса" помогла компании создать новую структуру предприятия, пополнить команду профессиональными менеджерами, определить новую стратегию развития бизнеса. В течение последнего года были осуществлены масштабные инвестиции, направленные на производство широкой линейки новых лекарственных препаратов. Теперь для "Петровакса" наступает новый этап развития – этап органического роста. "Интеррос" как инвестор считает свою миссию выполненной. Уверен, что новые акционеры приведут компанию к дальнейшим успехам", - сказал Батехин.

Цыферов, который возглавляет "Петровакс" с 2018 года, по итогам сделки полностью сосредоточится на управлении компанией, покинув другие должности.

"Мы благодарны "Интерросу" за их экспертизу и вклад в развитие компании, которая прошла существенную трансформацию и сумела занять новые ниши на фармацевтических рынках не только в России, но и за рубежом. Выкуп актива – это следующий логичный шаг в развитии: новая акционерная структура позволит компании продолжать расти и обеспечит комфорт для всех стейкхолдеров", - заявил Цыферов.

Участие в сделке инвестиционной компании VB Partners будет способствовать реализации потенциала "Петровакс", считает "Интеррос". Стратегия компании направлена на создание и инвестирование в устойчивые бизнесы с понятной бизнес-моделью и эффективным менеджментом – что полностью отражает видение как команды "Петровакса", так и продающей стороны, говорится в сообщении.

"Мы рады тому, что портфель наших активов пополнился компанией "Петровакс Фарм". Как сторонникам импакт-инвестиций для нас было логичным принять участие в этой сделке. Понятная стратегия компании, профессиональная команда руководителей, а также высокий потенциал российской фармацевтической отрасли позволят обеспечить рост и прибыльность "Петровакса" в среднесрочной перспективе", - заявил сооснователь VB Partners Михаил Бройтман.

Продуктовый портфель "Петровакс"

Продуктовый портфель "Петровакс" включает собственные оригинальные препараты, локализованные лекарственные средства и вакцины, а также дженерические препараты и биологически активные добавки. Компания имеет собственный научно-исследовательский центр и инвестиционную программу для R&D направления, является обладателем патентов в России и за рубежом на молекулы и технологии производства. "Петровакс" – крупнейший в России экспортер оригинальных лекарственных средств и вакцин, препараты поставляются в 12 стран ЕАЭС и ЕС. Партнеры "Петровакс" – ведущие международные фармацевтические компании Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim, ISU ABXIS.

Инвестиционная стратегия "Петровакс" направлена на разработку, развитие производства и импортозамещение лекарственных препаратов, применяемых для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкологические, аутоиммунные, инфекционные и орфанные.

"Варданян, Бройтман и партнеры" (VB Partners), основанная в 2013 году, занимается структурированием сделок, привлечением инвестиций, прямым управлением активами, а также организацией клубных сделок по инвестированию в проекты в традиционных и новых отраслях экономики. Общая стоимость активов под управлением превышает $1,5 млрд, следует из информации на сайте компании. VB Partners инвестирует деньги акционеров, партнеров и сторонних инвесторов.

Бройтман с 1995 года работал в "Тройке Диалог", после объединения со Сбербанком с 2012 по 2014 гг. занимал пост заместителя начальника Merchant Banking Sberbank CIB. Долгое время был членом совета директоров ПАО "КАМАЗ", выйдя из него в 2021 году. С начала 2022 года не входит в органы управления российских публичных компаний.