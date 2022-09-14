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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

"Интеррос" передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина

Еще 10% бумаг будут использованы для стимулирования сотрудников банка

"Интеррос" передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос" Владимира Потанина, которая приобрела Росбанк в апреле этого года у Societe Generale, начала процесс передачи до 50% акций банка в эндаумент благотворительного фонда предпринимателя. Заявление Потанина на эту тему появилось в среду в телеграм-канале "Интерроса".

После передачи до 50% акций Росбанка целевые капиталы фонда Потанина достигнут запланированного размера в 100 млрд рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ. "В свою очередь, фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления", - подчеркнул Потанин.

Еще 10% акций "Росбанка" "Интеррос" передает на мотивационную программу для сотрудников "Росбанка", которая будет запущена в цифровой форме, сообщил предприниматель.

"Принятые решения - не первый и не последний мой шаг по передаче капитала на общественно-полезные цели", - добавил Потанин.

Интеррос Владимир Потанин Росбанк
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