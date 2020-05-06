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Розничные продажи в еврозоне в марте упали на рекордную величину

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в марте рухнули на 11,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Относительно марта 2019 года показатель упал на 9,2%. В обоих случаях падение стало максимальным за все время ведения расчетов.

Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 10,5%, второго - на 8%, сообщает Trading Economics.

В феврале, согласно пересмотренным данным, продажи увеличились на 0,6% в помесячном выражении и на 2,5% в годовом. Ранее сообщалось о росте первого показателя на 0,9%, второго - на 3%.

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