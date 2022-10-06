США обяжут компании раскрывать властям бенефициарных собственников

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американские компании с 1 января 2024 года будут обязаны сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит Соединенным Штатам более эффективно бороться с финансовыми преступлениями и выполнить международные антиотмывочные требования.

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) опубликовало подзаконный акт, который в деталях определяет порядок и сроки направления информации в реестр бенефициарных собственников.

По закону о корпоративной прозрачности (The Corporate Transparency Act), предусматривающего создание реестра, FinCEN станет оператором нового ресурса. Он будет доступен для банков и правоохранительных органов.

"Слишком долго преступники, российские олигархи, опасные элементы могли финансировать свою деятельность, скрывая и перемещая деньги с помощью анонимных компаний-пустышек, других корпоративных структур прямо здесь, в США, - сказал действующий руководитель FinCEN Химамули Дас. - Принятый нами нормативный акт является значительным шагом, направленным на поддержку органов национальной безопасности и разведки, правоохранителей в их борьбе с незаконной деятельностью".

Передавать информацию в реестр должны будут общества с ограниченной ответственностью, корпорации, трасты и другие американские юридические лица, а также иностранные фирмы, имеющие право вести деятельность в США.

От требования вносить сведения в реестр освобождены частные компании, имеющие постоянный офис, выручку от $5 млн и более 20 сотрудников в США. Новое требование не распространяется на госструктуры, банки, брокеров, инвестиционные компании, страховщиков, публичные корпорации.

Компании должны будут сообщать имя, дату рождения, адрес, идентификационный номер бенефициаров (то есть конечных владельцев, которые имеют в собственности как минимум 25% капитала или оказывают на деятельность компании значительное влияние).

У существующих юрлиц будет год (до 1 января 2025 г) на внесение данных в реестр. Новые компании должны будут сообщать сведения в себе в течение 30 дней. В дальнейшем обо всех изменениях компаниям надо будет информировать FinCEN в течение 30 дней.

FinCEN в дальнейшем определит порядок доступа к новому реестру бенефициаров.

Вопрос о создании системы раскрытия информации о собственниках компаний, являющейся важной частью системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, обсуждался в США много лет. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) указывала, что одним из слабых мест системы по борьбе с отмыванием денег в США является именно недостаток информации о фактических конечных собственниках компаний. В пользу скорейшего создания реестра выступали также банки. В то же время бизнес-лобби считало неоправданной дополнительную нагрузку на частный бизнес.

Реестры юридических лиц ведутся в США на уровне штатов, при этом общества с ограниченной ответственностью могут регистрироваться в Делавэре и некоторых других штатах на юридические фирмы без раскрытия какой-либо информации о том, кто является их владельцем. Полную информацию об американских компаниях можно найти в коммерческих базах данных, прежде всего в Dun & Bradstreet.