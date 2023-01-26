FinCEN призвал банки отслеживать вложения россиян под санкциями в коммерческую недвижимость

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Состоятельные россияне, попавшие под санкции США, могут пытаться уходить от санкций с помощью инвестиций в американский рынок коммерческой недвижимости, предупредило подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

Регулятор призвал американские банки проявлять бдительность, отметив, что сложные схемы финансирования и непрозрачные структуры партнерств, используемые на этом рынке, могут помогать в сокрытии средств, пишет The Wall Street Journal.

FinCEN является получателем отчетов о подозрительной активности, которые финансовые институты должны подавать в случае обнаружения сигналов о потенциальной незаконности той или иной сделки.

Опубликованное предостережение для банков WSJ назвала очередной попыткой Минфина США предотвратить обход финансовых санкций состоятельными россиянами.

"Благодаря международному давлению и экономическим ограничениям, введенным более 30 странами мира в отношении России, у оказавшейся под санкциями российской элиты остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия незаконно нажитых средств", - заявил исполняющий обязанности главы FinCEN Химамули Дас.

Регулятор перечислил признаки и "тревожные звонки", которые должны насторожить банки.

Так, находящиеся под санкциями россияне могут пытаться использовать инвестиционные пулы или офшорные фонды, чтобы избежать проверок, предупреждает он. От банков обычно не требуется устанавливать личности людей, владеющих в фондах долей менее 25%. Таким образом, подпавшие под санкции лица могут снижать свои доли, избегая проверок, но сохраняя при этом контроль над фондом, считает FinCEN.

Они могут использовать подставные компании и многоуровневые схемы, включающие множество юридических лиц или трастов, а также переводить активы другим членам семьи или деловым партнерам, чтобы скрыть свою вовлеченность, предупреждает регулятор.

Он отмечает, что оказавшиеся под санкциями лица могут инвестировать не только в элитную и люксовую недвижимость. В некоторых случаях они могут искать более незаметные инвестиции, обеспечивающие стабильный доход, не привлекая при этом нежелательного внимания. Использование таких стратегий уклонения от санкций столь же вероятно в малых и средних по размеру городах США, как и в мегаполисах, отмечает FinCEN.

В 2022 году регулятор выпускал подобное предостережение для банков рекомендовав им обращать пристальное внимание на сделки с предметами искусства, люксовыми яхтами и драгоценностями.