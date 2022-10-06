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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Санкции ЕС запретили операции с "Российским морским регистром судоходства"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций Евросоюза против России включил запрет на все операции с "Российским морским регистром судоходства" (РМРС).

Как следует из заявления Еврокомиссии, РМРС добавлен в список российских государственных предприятий, на которые распространяется запрет на все операции.

ЕС в марте ограничил экспорт в Россию технологий, связанных с морской навигацией и радиокоммуникационными технологиями. Тогда же ЕС включил "Российский морской регистр судоходства" в список государственных организаций, на которые распространяются финансовые ограничения.

Классификационное общество "Российский морской регистр судоходства" было создано в 1913 году и занимается надзором и классификацией морских судов, подведомственных Минтрансу. Как говорится на сайте РМРС, регистр признан морскими администрациями 67 государств флага, имеет порядка 48 офисов по всему миру.

РМРС Евросоюз Минтранс
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