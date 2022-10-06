Рынок акций РФ к вечеру дрейфует в боковике после объявления санкций ЕС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в четверг дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне объявления Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Просели бумаги "НОВАТЭКа" после отсечки на бирже дивидендов за полугодие, растут акции "Татнефти" и "Газпрома" перед отсечкой реестра в пятницу.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 2028,68 пункта (-0,06%, утренний максимум сессии - 2053,86 пункта), индекс РТС - 1055,39 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 60,55 рубля (+0,38 рубля).

Новые антироссийские санкции ЕС

Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ. Также пакет включает запрет на все операции с "Российским морским регистром судоходства" и дополнительные ограничения на экспорт товаров в РФ. Под запрет среди прочего попал экспорт "технических изделий, используемых в авиационном секторе", импорт из России изделий из стали, транспортных средств, а также товаров для изготовления ювелирных украшений, древесины, бумаги и косметики. Также введен запрет на экспорт в РФ коксующегося угля, ряда электронных компонентов, сказано на сайте Еврокомиссии.

Антироссийские санкции, введенные ЕС 26 февраля (после начала военной операции РФ на Украине), предусматривают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

Россия в ответ на установление "потолка" цен на российскую нефть переориентирует ее потоки на другие направления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Потребительский спрос в РФ остается слабым, динамика розничных продаж в сентябре негативная, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг. Путин поставил правительству задачу выработать эффективные планы восстановления макроэкономической динамики в связи с ожидаемым усилением санкционного давления на Россию.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-3,1%, до 972 рублей; дивиденды за I полугодие - 45 рублей на акцию), "НЛМК" (-3%), "Магнита" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Яндекса" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), Сбербанка (-0,2%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,3%), "Татнефти" (+2,3%), "Газпрома" (+1,9%), "Роснефти" (+1,9%), расписки TCS Group (+1,8%), бумаги "МТС" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), Polymetal (+0,9%), "ММК" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, для рынка акций РФ негативом выступают новые антироссийские санкции ЕС, которые включают принципиальную поддержку инициативы по введению потолка цен на российскую нефть в ЕС за счет регулирования европейских операторов танкерного флота (каким образом будут реализованы ценовые ограничения, пока не ясно). Также санкции коснутся предоставления IT-услуг, импорта металлов, целлюлозы и бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластмасс, сигарет и т.д.

Тем не менее, высокая цена на нефть оказывает поддержку российскому рынку. Решение стран ОПЕК+ предполагает, что предельные цены, предложенные странами G7 на экспорт российской нефти, не найдут поддержки и практически не реализуемы на практике, отмечает Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг не показывает серьезных изменений. ЕС в четверг утвердил восьмой пакет санкций против России, который в целом не стал для инвесторов сюрпризом и предполагает, в частности, введение потолка цен на нефть и запрет с декабря на морскую транспортировку нефти из РФ по цене выше установленной. Кроме того, вводится полный запрет на обслуживание всех криптоактивов граждан и резидентов РФ.

Акции "Газпрома" (212,5 рубля) в четверг подросли перед закрытием реестра по рекордным полугодовым дивидендам. Тем не менее, бумаги в целом сохраняют слабость и остаются недалеко от психологически важной отметки 200 руб. "НОВАТЭК" просел после дивидендной отсечки за первое полугодие, но отступил от минимумов дня и почти закрыл дивидендный "гэп" (для этого бумагам потребуется подняться к 986,8 руб.).

На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялась тенденция к сдержанной фиксации прибыли в ожидании выхода в пятницу ключевых ежемесячных данных по рынку труда США. Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже ближайших сопротивлений 2050 и 1070 пунктов соответственно. Развить рост пытаются ближайшие дивидендные истории - "Газпром" и "Татнефть". Не исключено, что покупки по указанным бумагам продолжатся, что поддержит рублевый индекс МосБиржи, полагает Кожухова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отмечает, что дивидендные бумаги удерживают российский рынок от снижения.

Давление на рынок акций оказали поступившие подробности нового пакета санкций Евросоюза, который должен лишить Россию дохода в $7 млрд за год. Из всех мер, которые могут быть чувствительными, основным является полный запрет на обслуживание криптоактивов резидентов России.

Рост бумаг "Татнефти" и "Газпрома" связан с предстоящей дивидендной отсечкой 7 октября. "Газпром" выплатит 51,03 рубля на акцию, а "Татнефть" - по 32,71 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.

Проблемы металлургов

Металлурги просели на фоне санкций Лондонской биржи металлов и продления запрета на поставки стальной продукции из РФ. LME ограничила новые поставки меди и цинка, произведенных" Уральской горно-металлургической компанией" и ее дочерним заводом. Исключение делается для металла УГМК и ЧЦЗ, если он был куплен до оглашения санкций. Соответственно, все акционеры российских металлургов чувствуют рост санкционной уязвимости сектора. Если кто-то избежал санкционной нагрузки в рамках восьми пакетов, то вполне может попасть в следующие, полагает аналитик.

Европейские индексы пока не готовы продолжать ралли на фоне растущих рисков глубокого спада в экономике. Опасения остаются прежними - в ЕЦБ продолжат повышать ставку для обуздания инфляции, даже если это усиливает риски более глубокой рецессии, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), однако после утреннего роста снижается Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,3-1%) и "минусуют" США (индексы теряют 0,1-0,3%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе опустился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,9%, а не опустился на 1,1%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи в еврозоне в августе сократились на 0,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Динамика показателя совпала с ожиданиями консенсус-прогноза, составленного агентством Bloomberg. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,4%.

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз долгосрочного рейтинга Великобритании до "негативного" со "стабильного" уровня ввиду рисков, связанных с планами правительства по снижению налогов, которые приведут к росту госдолга. При этом сам рейтинг был подтвержден на уровне "АА-", говорится в сообщении агентства.

По оценкам Fitch, в отсутствие компенсирующих мер дефицит госбюджета Великобритании в 2022 году составит 7,8% ВВП, а в 2023 году вырастет до 8,8%. При этом средний дефицит бюджета для стран с рейтингом "АА" составляет порядка 2% ВВП.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в четверг цены не оставляют попыток роста, подогретого накануне решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 по Москве составила $93,46 за баррель (+0,1% и +1,7% в среду), ноябрьская цена WTI - $87,83 за баррель (+0,1% и +1,4% накануне).

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с.

Тем временем аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "Лензолото" (-4,1%), ПАО "Электроцинк" (-2,4%), "Энел Россия" (-2,2%), расписки HeadHunter (-2,1%), бумаги "Распадской" (-1,8%), "Иркута" (-1,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,6%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+13,5%), VEON (+6,6%), "Группы ЛСР" (+4,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+4,5% и +9,4% "префы"), расписки "О'Кей" (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 29,71 млрд рублей (из них 9,05 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,15 млрд рублей на акции "Роснефти").