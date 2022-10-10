Adobe ждет минимального роста онлайн-продаж в США в праздничный сезон

Компания отслеживает продажи на сайтах, которые используют ее ПО

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Продажи в интернет-магазинах в США в сезон зимних праздников с 1 ноября по 31 декабря увеличатся минимальными темпами за всю историю подсчета показателя, прогнозирует компания Adobe Inc.

Аналитики компании ожидают, что онлайн-продажи в этот период вырастут всего на 2,5% относительного ноября-декабря прошлого года и составят $209,7 млрд. В 2021 году показатель повысился на 8,6%.

Adobe отслеживает продажи на сайтах, которые используют ее ПО. Данные основаны на анализе более 1 трлн посещений сайтов, включая 85 из 100 крупнейших онлайн-ритейлеров в США.

Компания прогнозирует, что проблемы с цепочками поставок станут менее серьезными, многие ритейлеры столкнутся с ростом запасов и будут вынуждены делать значительные скидки для продажи товаров.

Многие онлайн-магазины уже начали устраивать распродажи, отмечает Adobe, и столь ранние скидки могут привести к тому, что американцы начнут праздничные покупки в октябре, что негативно скажется на продажах в ноябре-декабре.

Средний размер скидки на электронику в праздничный сезон составит 27% вместо 8% годом ранее, прогнозирует Adobe. Скидки на игрушки составят 22% против 19%, на бытовую технику - 18% против 4%. Также компания ожидает увеличения скидок на одежду, спортивные товары и мебель.