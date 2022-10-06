Новак призвал Запад к нормализации правого поля ТЭК для возобновления поставок газа РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Санкционная запутанность стала причиной остановки турбин "Северного потока", для работы инфраструктуры необходима нормализация правового поля ТЭК, заявил в четверг журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках II Каспийского экономического форума.

"Я это оцениваю (ситуацию с техобслуживанием турбин Siemens - ИФ) так, что наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях - и юридических действиях, и последствиях, поэтому это привело к тому, что они сами себе создали проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций", - сказал Новак.

"Они должны разобраться у себя и вернуться к нормальной правовой базе юридической, и это позволит работать нормально коммерческому проекту", - подчеркнул вице-премьер.

Газопровод "Северный поток" в настоящее время полностью остановлен. В используемых на нем двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт возможен лишь на заводе в Монреале. Канада при этом ввела санкции в отношении "Газпрома".

В конце сентября от сильного внешнего воздействия пострадала линейная часть морской магистрали.