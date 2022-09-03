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В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде
Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Неисправности турбин "Северного потока" можно устранить, но компании негде это делать, отмечается в комментарии "Газпрома".

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В телеграмм-канале "Газпрома" опубликован скриншот телевизионного репортажа с компрессорной станции "Портовая" - с нее газ отправляется в морскую магистраль "Северный поток". На кадре присутствуют специалисты в рабочей одежде с логотипами "Газпрома" и Siemens Energy.

"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", - говорится в опубликованном в субботу комментарии "Газпрома".

Газопровод "Северный поток" после техобслуживания не смог заработать. В двигателях Siemens выявлены утечки масла, эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт двигателей Siemens возможет только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". "Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Неисправности на "Северном потоке"

Ранее "Газпром" сообщил, что при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления. Обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens.

Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями.

"Подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия. Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху", - информировал "Газпром".

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - заявила российская компания.

Северный поток
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