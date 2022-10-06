ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Индии с 7,5% до 6,5%, стран Южной Азии - с 6,8% до 5,8%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Индии в 2023 финансовом году, который завершится в марте, на один процентный пункт, до 6,5%, сославшись на риски замедления глобальной экономики и снижения спроса на фоне подъема процентных ставок в стране.

Прогноз для роста экономики стран Южной Азии, куда помимо Индии входят также Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Бутан, Мальдивы и Непал, был ухудшен до 5,8% с 6,8% в июне, говорится в докладе South Asia Economic Focus, который публикуется дважды в год.

Между тем прогноз ВБ для экономики Индии значительно ниже прогноза Резервного банка Индии (RBI, центробанк страны), который предполагает рост ВВП на 7% в текущем фингоду. Регулятор, однако, также ухудшает свой прогноз: до прошлого месяца RBI ожидал роста на 7,2%.

"Последствия российско-украинской войны и ужесточение денежно-кредитной политики в мире будут продолжать сказываться на экономических перспективах Индии", - говорится в докладе организации. Высокий уровень инфляции и подъем стоимости заимствования скажутся на внутреннем спросе, в то время как глобальный спад ударит по экспорту товаров из страны, добавили также эксперты.

RBI начал повышать ключевые процентные ставки с мая, и с тех пор ЦБ поднял их четыре раза подряд. Последний раз ставка была повышена в конце сентября - на 50 б.п., до 5,9% годовых. Эксперты ВБ считают, что ужесточение монетарной политики может негативно сказаться на потреблении, которое обеспечивает до 55% экономического роста.

В то же время ВВП Индии в апреле-июне подскочил на 13,5% в годовом выражении после подъема на 4,1% в январе-марте.