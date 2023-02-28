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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Рост экономики Индии в IV квартале замедлился до 4,4%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года экономика Индии выросла на 4,4% в годовом выражении после подъема на 6,3% в третьем квартале, свидетельствуют официальные данные.

Динамика ВВП оказалась хуже консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего рост на 4,6%.

Рост потребительских расходов, на которые приходится почти 62% индийского ВВП, в минувшем квартале замедлился до 2,1% по сравнению с 8,8% в третьем квартале. Государственные расходы сократились на 0,8% (кварталом ранее они снизились на 4,1%), рост инвестиций в основной капитал замедлился до 8,3% с 9,7%.

Индийский экспорт сократил темпы роста до 11,3% с 12,3%, импорт - до 10,9% с 25,9%.

Производственный сектор зафиксировал спад на 1,1%, в финансовом секторе и секторе недвижимости рост замедлился до 5,8% с 7,1%, в сфере торговли, транспорта, коммуникаций и отелей - до 9,7% с 15,6%. Вместе с тем в горнодобывающем секторе объем производства увеличился на 3,7% после спада на 0,4% кварталом ранее, в сельском хозяйстве рост ускорился до 3,7% с 2,4%, в строительном секторе - до 8,4% с 5,8%.

Индия
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