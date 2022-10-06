Владелец TikTok зафиксировал операционный убыток более $7 млрд в 2021 году

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance Ltd., владеющая сервисом обмена короткими видео TikTok, зафиксировала операционный убыток свыше $7 млрд в прошлом году - втрое больше, чем годом ранее, свидетельствует финансовый отчет, распространенный среди сотрудников компании.

Существенное увеличение убытка обусловлено крупными инвестициями компании в развитие бизнеса, пишет газета The Wall Street Journal.

В первом квартале 2022 года, однако, она вышла на прибыльный уровень, свидетельствует отчет.

ByteDance является частной компанией и не раскрывает финансовые результаты публично.

Согласно отчету, оказавшемуся в распоряжении WSJ, операционный убыток ByteDance в минувшем году увеличился до $7,15 млрд по сравнению с $2,14 млрд в 2020 году. Инвестиции в исследования и разработки составили $14,6 млрд, коммерческие расходы - $19,2 млрд.

Чистый убыток ByteDance в 2021 году подскочил более чем на 87%, до $84,9 млрд. Показатель включает в себя нереализованный убыток в размере $75,6 млрд от инвестиций в конвертируемые облигации.

В первом квартале 2022 года выручка компании повысилась на 54%, до $18,3 млрд, чистый убыток сократился на 84%, до $4,7 млрд.

ByteDance является одним из крупнейших китайских стартапов, компания получила оценку в $180 млрд в рамках инвестраунда, состоявшегося в конце 2020 года. Среди ее инвесторов - Sequoia Capital и SoftBank Group Corp.