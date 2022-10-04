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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании TikTok административный штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента с пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП (неудаление запрещённого контента).

Представитель компании в суде требовала прекратить производство по делу.

Протокол на TikTok был составлен "на основании трех решений Росмолодежи за пропаганду сексуальных нетрадиционных ценностей, видеоролики с тематикой ЛГБТ, феминизм и искаженное представление традиционных сексуальных ценностей".

В России с 2021 года интернет-компаниям назначаются крупные штрафы за отказ удалять контент, запрещенный в России. За неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Google получили оборотные штрафы в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

TikTok Москва Таганский суд Росмолодежь
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