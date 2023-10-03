Владелец TikTok получил более $6 млрд операционной прибыли в I квартале

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance Ltd., владеющая сервисом обмена короткими видео TikTok, зафиксировала операционную прибыль в размере более $6 млрд в первом квартале 2023 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финансовые показатели, распространенные среди сотрудников компании.

Это примерно вдвое больше, чем в первом квартале 2022 года, пишет газета. В 2022 году в целом операционная прибыль превысила $20 млрд, тогда как в 2021 году компания получила операционный убыток в размере свыше $7 млрд.

Акции ByteDance не торгуются на бирже, и компания не раскрывает финансовые результаты публично.

Согласно отчету, оказавшемуся в распоряжении WSJ, выручка ByteDance в 2022 году увеличилась на 38%, до $85,2 млрд. Рост показателя замедлился по сравнению с почти 80% в 2021 году. В январе-марте этого года фирма получила $24,5 млрд выручки - на 34% больше, чем за тот же период годом ранее.

Параллельно с наращиванием выручки компания сокращает расходы. Так, затраты ByteDance на маркетинг в 2022 году уменьшились до $14,8 млрд по сравнению с $19,2 млрд годом ранее, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) - до $8,7 млрд с $14,6 млрд, общие и административные расходы - до $4,5 млрд с $8,3 млрд.

Как сообщили источники, ByteDance предложила выкупить у действующих сотрудников их акции по цене $160 за бумагу. Всего в обращении находится около 1,4 млрд акций, и, исходя из этого, оценка стоимости компании в рамках buyback составляет порядка $224 млрд по сравнению с $300 млрд годом ранее, пишет WSJ.

Совокупный объем активов компании на конец марта оценивается в $95,5 млрд против $87,6 млрд на конец прошлого года и $64,3 млрд на конец 2021 года.