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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

ЕК вывела поставляемую в Японию нефть "Сахалина-2" из-под санкций на транспортировку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Нефть проекта "Сахалина-2", смешанная с конденсатом, исключена из санкций ЕС на транспортировку и соответствующие услуги при поставке в Японию сроком до 5 июня 2023 года, следует из опубликованного 8-го пакета санкций Евросоюза в отношении России.

Новым пакетом ЕС запрещает государствам-членам транспортировать нефть и нефтепродукты, включая услуги по перевалке ship-to-ship, в третьи страны. Правило вступает в силу с 5 декабря 2022 года для нефти и с 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов из РФ или российского происхождения.

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Ранее было запрещено оказывать услуги, прямо или косвенно, по технической поддержке, брокерских услуг, финансирования или финансовой поддержки, связанных с транспортировкой (включая ship-tо-ship) в третьи страны нефти и нефтепродуктов из РФ или российского происхождения.

Сейчас же вводится запрет на транспортировку и одновременно устанавливаются исключения из такого запрета: если нефть или нефтепродукты продаются по ценовому потолку, который еще не установлен, если продукция лишь загружается в России, а также для энергетических проектов, согласованных Коалицией потолка цен (Price Cap Coalition), - для исключения определенных энергетических проектов, необходимых для энергетической безопасности некоторых третьих стран.

В восьмом пакете в числе таких проектов упомянута нефть проекта "Сахалин-2", смешанная с конденсатом, в случае поставок в Японию.

Кроме того, исключен запрет на предоставление лоцманских услуг, необходимых по соображениям безопасности.

В случае, если судно транспортировало нефть, цена которой превышала установленный потолок, странам ЕС в дальнейшем запрещается предоставлять техническую поддержку, брокерские услуги, финансирование или финансовую поддержку, связанные с транспортировкой (включая ship-tо-ship) в третьи страны нефти и нефтепродуктов из РФ или российского происхождения.

В документе не указано, какие страны входят в Коалицию потолка цен, говорится лишь о Евросоюзе в координации со "странами-партнерами".

Ранее сообщалось, что G7, куда кроме Японии входят также Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и США, договорилась об установлении потолка цен на российскую нефть. В пояснениях к документам ЕК указывает, что коалиция G7 проведет техническую проработку, чтобы рассмотреть ряд факторов для достижения международного консенсуса по уровню, на котором будет установлен ценовой потолок.

ЕК Россия нефть Япония Сахалин-2
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