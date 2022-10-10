Правительство проработает возможность поставок СПГ "Сахалина-2" на Камчатку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство проработает возможность поставок сжиженного природного газа с завода проекта "Сахалин-2" на Камчатку.

Как сообщает сайт Кремля, по итогам прошедшего 5 сентября совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа президент поручил правительству разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, ПАО "Газпром" и "НОВАТЭКом", утвердить и обеспечить выполнение плана-графика ("дорожной карты") газификации Камчатского края на период до 2025 года.

"Дорожная карта" в том числе должна включать "строительство до 2024 года за счет средств федерального бюджета береговой инфраструктуры, необходимой для функционирования комплекса приема сжиженного природного газа в бухте Раковая Авачинской губы; строительство за счет средств ПАО "НОВАТЭК" морской части комплекса приема сжиженного природного газа в бухте Раковая Авачинской губы, включающей в себя плавучую регазификационную установку и суда газовозы-челноки".

Представленный документ должен "определить дополнительную ресурсную базу для производства СПГ и его поставки для нужд Камчатского края по цене, которая не превышает цену, регулируемую ФАС России в рамках Единой системы газоснабжения; возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2".

Срок исполнения по всем подпунктам поручения – 1 февраля 2023 года.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" готов построить морскую часть инфраструктуры приема СПГ на Камчатке с ее последующим выкупом и передачей единому оператору газификации.

"Мы готовы финансировать и заключить договора на строительство данного регазификационого терминала и двух челноков. Мы постараемся максимально этот вопрос ускорить чтобы к 2024 году это было, и закроем эту проблему недостатка газа. Больше всего требует времени строительство судна-регазификатора и челноков, чем береговые сооружения" - сказал председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Согласно текущей оценке, строительство регазификационной установки стоит 12,5 млрд рублей, челноков-газовозов – 16,2 млрд рублей", - говорил он ранее.