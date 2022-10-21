Bloomberg сообщил об отказе ряда клиентов Glencore от российского никеля

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Часть клиентов крупнейшего сырьевого трейдера Glencore отказывается покупать российский никель, в то время как другие, в том числе европейские, по-прежнему готовы это делать, заявил глава отдела маркетинга никеля Glencore Джейсон Клюк на конференции Financial Times по горнодобывающей промышленности.

Его слова приводит Bloomberg.

Для некоторых клиентов нероссийское происхождение металла является одним из обязательных критериев, отметил Клюк. По его словам, другие покупатели продолжают брать российский металл, и неоднозначное отношение к никелю аналогично реакции потребителей на других сырьевых рынках.

Лондонская биржа металлов (LME) ранее в октябре запросила мнения участников рынка относительно возможности запрета поставок российских металлов. Биржа констатировала, что если до 2022 года потребители были готовы принимать поставки российских металлов со складов LME, то сейчас все больше число потребителей может выразить нежелание их приобретать. Участники рынка до конца месяца могут выбрать: оставить ли ситуацию как есть, ввести ограничения на объемы поставок или приостановить поставки российских металлов на склады биржи.

Доля российского производителя никеля ГМК "Норникель" на мировом рынке высокосортного никеля, который используется в основном в аккумуляторах, - 17%.