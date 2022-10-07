Рубль растет к доллару и евро на старте торгов с учетом высоких цен на нефть

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро на Московской бирже на старте торгов в пятницу снижаются с разной динамикой, рубль в первые минуты отреагировал на высокие котировки нефти и снижение напряжения рынка после очередного пакета санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,79-61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,8475 руб./$1 (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 58,535 руб./EUR1 (-56,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,34 коп. к уровню закрытия 6 октября, до 59,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,41 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 29,58 коп. выше официального курса.

Уже на седьмой минуте торгов динамика выровнялась, курс доллара к этому времени составил 60,6875 руб./$1 (- 21,5 коп. к уровню предыдущего закрытия), евро к этому моменту достиг 58,84 руб./EUR1 (-26 коп. к закрытию вторника).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов в пятницу незначительно повысился к доллару и евро с учетом высоких нефтяных котировок и некоторого угасания "эмоций" участников рынка после недавних заявлений политиков. Сильных драйверов на валютном рынке в начале торгов не наблюдается.

Участники мировых рынков капитала заняли выжидательную позицию перед публикацией сентябрьских данных о количестве рабочих мест и безработице в США, они будут озвучены в пятницу. Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Нефтяные котировки пока прекратили попытки взять очередную планку после решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу и перешли к снижению. Тормозящим моментов мог стать новый пакет санкций в отношении России, в том числе подготовка почвы для ограничения цен на российскую нефть.

Восьмой пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения потолка цен на нефть из РФ. Планируется, что такие ограничения будут применяться с даты, когда Совет ЕС единогласно примет решение о введении такого ценового предела. Также пакет включает запрет на все операции с "Российским морским регистром судоходства" и дополнительные ограничения на экспорт товаров в РФ. Решение вступит в силу в пятницу.

В документе уточняется, что проекты, имеющие значение для энергетической безопасности третьих стран, могут быть освобождены от ограничений по потолку цен для российской нефти.

Россия в ответ на установление потолка цен на российскую нефть переориентирует ее потоки на другие направления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Под запрет среди прочего попал экспорт "технических изделий, используемых в авиационном секторе", импорт из России изделий из стали, транспортных средств, а также товаров для изготовления ювелирных украшений, древесины, бумаги и косметики. Также введен запрет на экспорт в РФ коксующегося угля, ряда электронных компонентов, говорится на сайте Еврокомиссии.

Помимо того, ЕС вводит запрет на оказание архитектурных и инженерных услуг, консультационных услуг в области информационных технологий и юридических консультаций для России. Санкции предусматривают запрет экспорта в РФ стрелкового оружия для гражданского населения.

Цены на нефть

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $94,26 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,35 за баррель, что на 0,11% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу показывают смешанную динамику: японский Nikkei 225 опустился на 0,68%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,13%, южнокорейский Kospi растет на 0,24%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,63%. Биржи материкового Китая не работают из-за национального праздника. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,13 %.

Фондовый рынок США опустился в четверг на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Кратковременную поддержку рынку акций оказал отчет министерства труда США, который показал максимальное с июня увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Отчет был воспринят трейдерами как сигнал "охлаждения" рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики ФРС.

Однако последующие заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари и члена совета управляющих ФРС Лизы Кук убедили инвесторов, что американский ЦБ в ближайшее время не остановится.

Федрезерву пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик, заявил Кашкари в ходе выступления на банковской конференции в Миннесоте. Кук, которая вошла в совет управляющих ФРС в мае этого года, заявила в ходе своего первого публичного выступления, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удержания ее на этом уровне до момента, "пока мы не будем уверены, что инфляция твердо находится на пути к 2%-ной цели ФРС".