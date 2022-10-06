Значимые для третьих стран проекты могут временно освободить от лимита цен на нефть РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Проекты, имеющие значение для энергетической безопасности третьих стран, могут быть освобождены от ограничений по потолку цен для российской нефти. Об этом говорится в официальной публикации Европейской комиссии о новом пакете санкций Евросоюза против РФ.

"Определенные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от предела цен. Это освобождение должно быть ограничено по времени, чтобы гарантировать, что оно остается оптимальным, и может быть продлено, если это оправдано потребностями энергетической безопасности третьей страны" - говорится в документе.

Новые санкции, как сообщил ранее Совет ЕС, предполагают введение юридической базы для реализации потолка цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в адрес третьих стран.