Samsung оценила падение операционной прибыли в III кв. в 32%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводниковой продукции, оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале в 32%.

Компания ожидает, что ее операционная прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, составила 10,8 трлн вон ($7,7 млрд) по сравнению с 15,8 трлн вон за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении Samsung.

Согласно предварительным расчетам, выручка увеличилась на 2,7%, до 76 трлн вон.

Между тем аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидают операционную прибыль компании в размере 11,9 трлн вон, выручку - 78,2 трлн вон.

Samsung в этом году фиксировала рекордную выручку на фоне сильного спроса на электронику и чипы памяти. Однако в последнее время спрос на эту продукцию снижается на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.

Среди других причин для ухудшения операционных показателей Samsung аналитики также называют резкий подъем доллара США к воне. Курс южнокорейской валюты недавно обновил 13-летний минимум. Дорогой доллар приводит к росту издержек компании на закупку сырья и компонентов за рубежом.

Отчетность Samsung за третий квартал будет опубликована 27 октября.

Котировки акций компании выросли на 0,5% на торгах в Сеуле в пятницу.

LG Electronics

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. ожидает роста операционной прибыли по итогам третьего квартала на 25%.

Согласно предварительным подсчетам компании, ее операционная прибыль в квартале, завершившемся в сентябре, составила 746,6 млрд вон ($530 млн) по сравнению с 596,8 млрд вон за аналогичный период годом ранее.

При этом прогноз компании хуже консенсус-прогноза аналитиков FactSet на уровне 867,01 млрд вон.

В то же время LG ожидает увеличения квартальной выручки на 14%, до 21,171 трлн вон.

Отчетность LG за третий квартал будет опубликована позднее в октябре.

Котировки акций компании выросли на 1,5% на торгах в Сеуле в пятницу. С начала года рыночная капитализация LG упала на 40,7%, в то время как южнокорейский фондовый индекс Kospi за этот период потерял почти 25%.