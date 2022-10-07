Число нефтегазовых буровых в мире в сентябре выросло 5-й месяц подряд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В мире число действующих нефтяных и газовых буровых установок в сентябре увеличилось по итогам пятого месяца подряд и находится на максимуме более чем за два года - с марта 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1853 установки против 1825 в августе. При этом сентябрьский уровень на 405 превысил показатель за аналогичный месяц 2021 года.

В США количество буровых в прошлом месяце снизилось на одну относительно августа и составило 763. В Канаде их число увеличилось на 10 и достигло 211.

Количество установок за минувший месяц повысилось в Латинской Америке на 8 (до 180, максимум с февраля 2020 года), в Европе - на 2 (до 106) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 6 (до 205, самый высокий показатель с марта 2020 года), в Африке - на 3 (до 80). Число работающих буровых на Ближнем Востоке не изменилось - 308.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в прошлом году увеличилось до 1361 с исторического минимума в 1352, зафиксированного по итогам 2020 года. Рекорд был достигнут в 1981 году - 5624 установки.