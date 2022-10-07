Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Число нефтегазовых буровых в мире в сентябре выросло 5-й месяц подряд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В мире число действующих нефтяных и газовых буровых установок в сентябре увеличилось по итогам пятого месяца подряд и находится на максимуме более чем за два года - с марта 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1853 установки против 1825 в августе. При этом сентябрьский уровень на 405 превысил показатель за аналогичный месяц 2021 года.

В США количество буровых в прошлом месяце снизилось на одну относительно августа и составило 763. В Канаде их число увеличилось на 10 и достигло 211.

Количество установок за минувший месяц повысилось в Латинской Америке на 8 (до 180, максимум с февраля 2020 года), в Европе - на 2 (до 106) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 6 (до 205, самый высокий показатель с марта 2020 года), в Африке - на 3 (до 80). Число работающих буровых на Ближнем Востоке не изменилось - 308.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в прошлом году увеличилось до 1361 с исторического минимума в 1352, зафиксированного по итогам 2020 года. Рекорд был достигнут в 1981 году - 5624 установки.

Baker Hughes США АТР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд
Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

Белоусов допустил, что экспортная пошлина на уголь не принесет доход в бюджет в 2023 г.

Белоусов допустил, что экспортная пошлина на уголь не принесет доход в бюджет в 2023 г.

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов с учетом высоких цен на нефть

Французам предложили план экономии электричества

Google представила новые флагманские смартфоны и свои первые "умные" часы

Рынок акций РФ просел на внешнем негативе и новых санкциях ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });