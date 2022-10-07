Основанные в Китае криптобиржи Binance и Huobi не вводили новых ограничений для россиян

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Криптовалютная биржа Binance (основана в Китае) не вводила новых ограничений для россиян после объявления санкций ЕС, говорится в сообщении компании для российских пользователей; еще одна крупнейшая биржа - Huobi (также основана в Китае) - продолжает поддерживать стабильную торговлю российских пользователей, сообщили в компании.

Накануне ЕС объявил о новом пакете санкций, среди которых - запрет на предоставление российским пользователям любых услуг, связанных с созданием криптокошельков и хранением криптоактивов. Запрет введен в действие с 7 октября. Ранее российские пользователи могли открывать криптовалютные счета и совершать операции, но размер кошелька, согласно санкциям ЕС, введенным в апреле, не должен был превышать 10 тыс. евро.

"Просим обратить внимание, что Binance не вводила никаких новых ограничений, биржа работает в штатном режиме", - говорится в сообщении Binance для пользователей. В сообщении также подчеркивается необходимость следить за страницей объявлений биржи. Весной Binance выполнила ограничение ЕС и сообщила пользователям, что аккаунты биржи для граждан РФ или физических лиц, проживающих в РФ, или юридических лиц, зарегистрированных в РФ, общая стоимость криптоактивов которых превышает 10 тыс. евро, будут ограничены только на вывод средств.

В пятницу еще одна крупнейшая криптовалютная биржа - Huobi - сообщила, что продолжает работу с российскими пользователями. "Huobi продолжает поддерживать стабильную торговлю российских пользователей, наш главный приоритет - безопасность пользовательских активов. Если будут введены какие-либо ограничения, мы незамедлительно сообщим об этом пользователям и прессе", - пояснили в пресс-службе биржи.

Huobi

Huobi Global - международная биржа цифровых активов, представленная более чем в 100 странах. Платформа, основанная в Китае в 2013 г., предоставляет торговые и инвестиционные услуги пользователям по всему миру, ежедневный объем торгов составляет около $4 млрд. Компания базируется на Сейшельских островах с офисами в Гонконге, Южной Корее, Японии и США.

Binance

Binance - криптобиржа, основанная в Китае. По состоянию на август 2022 г. ежедневный объем торгов составлял $76 млрд.

Формально, согласно данным CoinMarketCap (ранжирует и оценивает криптобиржи на основе трафика, ликвидности, объемов торгов), среди топ-5 криптобирж нет ни одной с "европейской пропиской", для которой выполнение санкций ЕС было бы обязательным.

Так, одна из крупнейших криптобирж Coinbase зарегистрирована в США; FTX зарегистрирована на Антигуа и Барбуде, штаб-квартира находится на Багамах; Kraken зарегистрирована в США, базируется в Сан-Франциско, Калифорния; Gate.io основана в Китае, зарегистрирована на Каймановых островах; Bybit зарегистрирована на Британских Виргинских островах, штаб-квартира находится в Сингапуре, а офисы - в Гонконге и на Тайване.