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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Криптовалютная биржа Binance решила купить конкурента FTX

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance объявила о намерении приобрести все активы конкурирующей площадки FTX за пределами США, пишет MarketWatch.

Условия предполагаемой сделки не разглашаются. Основатель и глава Binance Чанпэн Чжао написал в своем микроблоге, что его компания планирует провести due diligence активов в ближайшие дни. "У них серьезный кризис ликвидности", - отметил он.

Глава FTX Сэм Банкман-Фрид в своем твите подтвердил "стратегическую сделку" с Binance, отметив, что она не касается американских активов.

На новости о слиянии акции торговой площадки Coinbase Global рухнули на 11% по итогам основной сессии во вторник. За последние три месяца капитализация компании сократилась вдвое.

"Это большая сделка, - отметила аналитик Bernstein Харшита Рават. - Несмотря на то, что Binance и FTX напрямую не конкурируют с Coinbase, мы полагаем, что это слияние знаменует собой тектонический сдвиг на конкурентном ландшафте".

Курс биткойна в ходе торгов во вторник снижался на 16,8%, однако затем сократил потери. Утром в среду криптовалюта дешевеет на 1,5%, до $18373.

FTX Binance СГА Чанпэн Чжао Сэм Банкман-Фрид Coinbase
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