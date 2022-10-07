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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Драгметаллы начали дешеветь на данных о сокращении безработицы в США

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото ускорили снижение на торгах в пятницу после публикации данных, указавших на снижение безработицы в США в сентябре, что может стать еще одним аргументом в пользу продолжения повышения ставок Федеральной резервной системы.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:39 по Москве упали на 0,62% - до $1710,10 за унцию.

Серебро с поставкой в декабре потеряло в цене 1,65% и стоило $20,32 за унцию.

Цены на палладий упали на 1,5%, до $2240,5 за унцию, тогда как платина подорожала на 0,33%, до $924,8 за унцию.

Минтруа США сообщило, что количество рабочих мест в экономике страны в сентябре увеличилось на 263 тысячи, минимальными темпами с апреля 2021 года. Безработица в сентябре упала до 3,5% по сравнению с 3,7% в августе, что стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения показателя.

"Рынок считает, что в сентябрьском отчете Минтруда нет ничего, что могло бы убедить Федрезерв отказаться от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики", - написал старший аналитик Kitco Джим Уайкофф.

США ФРС NYMEX Минтруда
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