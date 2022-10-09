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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Генпрокуратура и Минфин Сахалина обратились в суд с иском к Exxon Neftegas Limited

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура и министерство финансов Сахалинской области подали в Южно-Сахалинский городской суд иск к Exxon Neftegas Limited, следует из расписания судебных заседаний.

Иск подан 26 сентября (на тот момент компания являлась оператором проекта "Сахалин-1"), предварительное судебное заседание назначено на 14 октября, подробности иска не приводятся. Третьими лицами по делу заявлены региональное правительство и управление ФНС.

Кроме того, управление ФССП по Сахалинской области по решению того же суда наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited, следует из банка данных исполнительных производств. Южно-Сахалинский городской суд выдал исполнительный лист об аресте 27 сентября, организация-взыскатель - Генпрокуратура РФ. Список активов и другие подробности не приводятся.

Как сообщалось, в апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций".

В августе ExxonMobil сообщила, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

В последнем кроме ExxonMobil и "Роснефти" участвуют SODECO (Япония) - 30% и ONGC (Индия) - 20%.

7 октября Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Указ применяет к реализуемому на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) проекту "Сахалин-1" уже ранее реализованную на проекте "Сахалин-2" схему перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию.

Согласно указу, в РФ создается российское ООО - новый оператор проекта. Этой компании переходят все предусмотренные СРП права и обязанности консорциума инвесторов, а также оператора - Exxon Neftegas Limited.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова.

Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

Сахалинская область Сахалин-1 Exxon Neftegas Limited Exxon
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