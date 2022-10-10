Аналитики спрогнозировали дальнейшее снижение рынка акций РФ в понедельник

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжит снижение на фоне негативной внешней конъюнктуры, эскалации геополитической напряженности после теракта на Крымском мосту и отсечки на "Мосбирже" полугодовых дивидендов "Газпрома" и "Татнефти". Индекс МосБиржи опустится в коридор 1800-1900 пунктов, индекс РТС будет двигаться в рамках 920-970 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Организаторами теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в воскресенье.

Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

В понедельник на "Мосбирже" без дивидендной составляющей за первое полугодие, с учетом расчетов "Т+2", будут торговаться акции "Газпрома" (дивиденды - 51,03 рубля на акцию) и "Татнефти" (дивиденды - 32,71 рубля на каждый вид бумаг).

В минувшую пятницу рынок акций РФ снизился под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций Западом, индекс МосБиржи опустился в район 1940 пунктов, индекс РТС в падении локально протестировал рубеж 1000 пунктов впервые с конца апреля, несмотря на выросшую нефть. Подешевели вместе с рынком акции "Газпрома" (-5,5%) и "Татнефти" (-5,8%) в день отсечки полугодовых дивидендов. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1944,75 пункта (-3,8%), индекс РТС - 1005,04 пункта (-3,8%, минимум сессии - 998,54 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,7%. Доллар к 18:50 стоил 60,91 рубля (+0,01 рубля), максимум сессии - 61,7 руб./$1. За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6-4,8%, доллар вырос на 2,46 рубля.

В США в пятницу индексы акций снизились на 2,1-3,8% во главе с Nasdaq после публикации данных о состоянии рынка труда США за сентябрь.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в сентябре увеличилось на 263 тыс., минимальными темпами с апреля 2021 года. Эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс. Тем временем безработица в прошлом месяце упала до 3,5% по сравнению с 3,7% в августе. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения показателя.

Также инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы. Так, член совета управляющих ФРС Лиза Кук сказала, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность.

Другой член совета управляющих американского ЦБ - Кристофер Уоллер - заявил, что ФРС продолжит подъем ставок и в начале следующего года, даже если увидит сигналы того, что экономика замедляет рост, сдерживая инфляцию.

Тем временем глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил необходимость со временем повысить ставки до 4,5%.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованиями по случаю Дня здоровья и спорта, Южнокорейский индекс Kospi просел на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite после недельных выходных упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Китайские фондовые индексы демонстрируют наиболее сильное снижение после того, как США усилили меры по контролю за экспортом полупроводниковой продукции в Китай. Власти США в пятницу ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений. Индикатор опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые за четыре месяца.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также снижаются после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 09:30 составила $97,43 за баррель (-0,5% и +3,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI – $92,19 за баррель (-0,5% и +4,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 15%, WTI – на 16,5%.

Опасения рынка, связанные с возможностью падения спроса на энергоносители вслед за ослаблением мировой экономики в результате быстрого ужесточения политики мировыми центробанками, сохраняются, отмечает агентство Bloomberg.

Сильные статданные по рынку труда США были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вновь поднять ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Важные события дня:

- Россия вводит запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний из ЕС, Украины, Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии. Постановление действует до 31 декабря 2022 года.

- Высокий суд Лондона начнет разбирательство по иску подконтрольных венесуэльскому бизнесмену У.Руперти компаний Maroil Trading Inc. (Панама) и Sea Pioneer Shipping Corporation (Греция) к группе "Совкомфлот" о взыскании $60 млн компенсации за разглашение конфиденциальной информации.

- С 10 по 16 октября в Вашингтоне пройдет ежегодное заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка. В программе конференции, семинары, региональные брифинги, пресс-конференции и другие мероприятия, посвященные мировой экономике, международному развитию и мировой финансовой системе.

- ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в организацию странах за август (13:00).

- Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День здоровья и спорта).