Индексы МосБиржи и РТС упали ниже 1800п и 915п после отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и эскалации геополитической напряженности после теракта на Крымском мосту; индексы МосБиржи и РТС на старте торгов потеряли 12-13%, обвалившись ниже рубежей 1800 и 915 пунктов соответственно из-за отсечек дивидендов в акциях "Газпрома" и "Татнефти".

Индекс МосБиржи в первую минуту торгов упал до 1780,39 пункта (-11,9%) – минимум с 24 февраля, индекс РТС – до 909,26 пункта (-13%) – минимум с 19 апреля; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 26,4%.

Акции "Газпрома" упали ниже 150 рублей (-26,4%), "Татнефти"- в район 328 рублей (-11,1%). Дивиденды "Газпрома" за первое полугодие составляют 51,03 рубля на акцию, "Татнефти" - 32,71 рубля на все виды акций.