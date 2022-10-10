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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Банк Англии увеличит объем аукционов по выкупу госбумаг

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк Англии увеличит максимальный объем ежедневных аукционов по выкупу гособлигаций в рамках временной программы, о запуске которой он объявил 28 сентября.

Британский ЦБ по-прежнему планирует полностью завершить выкуп госбумаг в пятницу, 14 октября, говорится в пресс-релизе.

С момента запуска программы регулятор провел 8 аукционов, в рамках которых выкупил бонды в общей сложности на 5 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд), хотя был готов приобрести бумаги на 40 млрд фунтов.

"Банк Англии готов задействовать эти неиспользованные средства, чтобы увеличить максимальный объем оставшихся пяти аукционов с уровня в 5 млрд фунтов", - говорится в его сообщении.

10 октября британский ЦБ будет готов выкупить бумаги на сумму до 10 млрд фунтов.

Помимо этого, он намерен запустить механизм Temporary Expanded Collateral Repo Facility (TECRF) для решения проблем с ликвидностью так называемых LDI-фондов (liability driven investment), используемых для хеджирования рисков пенсионными фондами.

Этот механизм будет действовать и после текущей недели, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, Банк Англии будет предоставлять ликвидность банкам для финансирования LDI-фондов в рамках регулярных операций РЕПО, проводимых каждый вторник.

Банк Англии Великобритания
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