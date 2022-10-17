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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Банк Англии возобновит продажи корпоративных бондов с 24 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк Англии с 24 октября возобновит продажи корпоративных облигаций из своего портфеля, которые были прекращены в конце сентября на фоне скачка доходностей британских госбумаг вслед за публикацией бюджетного плана экс-министром финансов Великобритании Квази Квартенгом.

В общей сложности на балансе Банка Англии находятся корпоративные бонды на сумму 18,56 млрд фунтов ($20,9 млрд), приобретенные в рамках программы Corporate Bond Purchase Scheme.

Продажи гособлигаций из портфеля ЦБ будут начаты 31 октября, как и планировалось, говорится в сообщении Банка Англии.

Британский ЦБ был вынужден прекратить продажу бумаг и запустить временную программу выкупа гособлигаций 28 сентября в связи с резким ростом их доходностей. В минувшую пятницу временная программа завершила свое действие.

Банк Англии Великобритания Квази Квартенг
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