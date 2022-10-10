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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ФТС в сентябре снизила перечисления в бюджет на 20,2%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в сентябре 2022 года перечислила в федеральный бюджет 530,6 млрд рублей. Объем перечислений снизился по сравнению с сентябрем 2021 года (665 млрд рублей) на 20,2%, но увеличился на 35,1% по сравнению с августом 2022 года (392,8 млрд рублей).

Объем перечислений за январь-сентябрь 2022 года в федеральный бюджет составил 4 трлн 795,9 млрд рублей, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (4 трлн 808 млрд рублей), следует из сообщения службы.

В ФТС при этом отмечают, что перечисления за девять месяцев оказались на 4,8% выше прогнозного задания на январь-сентябрь 2022 года.

Прогнозное задание для ФТС по перечислениям на 2022 год составляет 6 трлн 224 млрд рублей.

За 2021 год ФТС перечислила в бюджет 7 трлн 156 млрд рублей, что на 51% больше, чем за 2020 год, и на 24,9% больше, чем за 2019 год.

ФТС
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