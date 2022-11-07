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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

ФТС в октябре снизила перечисления в бюджет на 35,7%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-октябрь 2022 года перечислила в федеральный бюджет 5 трлн 238,7 млрд рублей, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (5 трлн 497 млрд рублей), следует из сообщения службы; при этом перечисления в октябре снизились на 35,7% год к году.

В ФТС при этом отмечают, что перечисления за десять месяцев оказались на 2,5% выше прогнозного задания на январь-октябрь 2022 года.

Из данных ФТС следует, что в октябре 2022 года объем перечислений составил 442,8 млрд рублей, снизившись по сравнению с октябрем 2021 года (689 млрд рублей) на 35,7% и на 16,5% - по сравнению с сентябрем 2022 года (530,6 млрд рублей).

Как сообщалось, прогнозное задание для ФТС по перечислениям на 2022 год составляет 6 трлн 224 млрд рублей.

За 2021 год ФТС перечислила в бюджет 7 трлн 156 млрд рублей, что на 51% больше, чем за 2020 год, и на 24,9% больше, чем за 2019 год.

ФТС
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