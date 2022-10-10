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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

"Роснефть" поставит катализатор гидроочистки в Индию для НПЗ Nayara Energy

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" и индийская Nayara Energу подписали контракт на поставку катализатора гидроочистки дизельных фракций производства "РН-Кат" (входит в "Роснефть").

Как сообщила "Роснефть", первая партия - более 600 тонн - уже доставлена в Индию. До конца года российский катализатор планируется загрузить на установку гидроочистки дизельного топлива на НПЗ Nayara Energу.

"Роснефть" имеет производства катализаторов НПЗ на мощностях "Ангарского завода катализаторов и органического синтеза", "Новокуйбышевского завода катализаторов" и предприятия "РН-Кат" в Стерлитамаке.

"Роснефти" принадлежит пакет акций (49,13%) индийской компании Nayara Energy, в состав которой входит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей.

Nayara Energу Роснефть Индия
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