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"Газпром нефтехим Салават" переведет каткрекинг на российские катализаторы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ООО "Газпром нефтехим Салават" (ГНС) проводит на площадке комплекса каталитического крекинга испытания отечественного катализатора производства ООО "Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов" (ИСХЗК, Башкирия), сообщает пресс-служба ГНС.

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Работа установки каталитического крекинг-флюида (ККФ) предполагает использование пылевидного микросферического катализатора в движущемся слое с непрерывной регенерацией.

В документации на установку лицензиар указывал, что для достижения гарантийных показателей работы при пуске необходимо использовать только равновесный катализатор BASF. В связи с этим ГНС закупил указанный катализатор в количестве, обеспечивающем пуск и работу в течение не менее одного года на проектной загрузке.

При этом в рамках импортозамещения предприятие проводило лабораторные исследования катализатора Phenom-490 производства ИСХЗК. Результаты исследований показали, что отечественный аналог обеспечивает выходы продуктов на уровне ныне используемого импортного катализатора NaphthaMax III.

"Анализ выходов продуктов, их качества и параметров режима показывает, что негативные изменения в работе установки ККФ не наблюдаются, так же как и нет ухудшения выходов продуктов и их качества. Таким образом, на данный момент можно говорить, что отечественный микросферический катализатор крекинга Phenom-490 по эффективности не уступает соответствующим иностранным катализаторам. Фиксированный пробег (испытания - ИФ) продолжается", - отмечается в сообщении.

В работе установки постоянно используется 180-200 тонн катализатора. В настоящее время катализатор в системе замещен на Phenom-490 приблизительно на 40%. Для однозначного установления тенденций влияния нового катализатора на выходы продуктов и их качество степень замещения катализатора должна быть на уровне 50-80%.

Введенный в эксплуатацию в 2021 году комплекс каткрекинга выпускает высокооктановый компонент автомобильного бензина и сжиженных углеводородных газов - пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций, являющихся сырьем нефтехимии.

Запуск комплекса позволил в 2022 году увеличить производство товарных высокооктановых автомобильных бензинов до максимума последних двух лет - до 1,357 млн тонн, что на 1,6 % больше по отношению к 2021 году, а также увеличить выход светлых нефтепродуктов на 3,9%, до 79,1% (в 2021 году - 76,1 %).

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

ООО "Газпром переработка" владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания "РусГазДобычи" - "РГД переработка Салават".

Газпром Башкирия Салават ИСХЗК BASF ГНС
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