Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Бизнес счел незначительным запрет ЕС на поставки целлюлозы из РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Восьмой санкционный пакет Евросоюза, вступивший в действие в прошлую пятницу, расширил перечень запрещенной для ввоза в Европу продукции российского лесоперерабатывающего комплекса (ЛПК) за счет целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона.

После начала действия основного для отрасли пятого санкционного пакета (вступил в силу с 10 июля и распространялся на такие чувствительные для российских производителей категории товаров как древесина, фанера, плиты, пеллеты, то есть вся продукция под кодом ТН ВЭД 44) лесопереработчики продолжали поставлять в ЕС отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, однако теперь по ряду позиций, хоть и не по всем, это будет невозможно. Участники отрасли заявляют о том, что на их бизнесе новый запрет серьезно не отразится, так как он не сопоставим с ранее введенными запретами, но в числе тех, кто может почувствовать на себе эффект восьмого пакета, окажутся владельцы ЦБК в Северо-Западном регионе РФ.

"Это (восьмой санкционный пакет - ИФ) больше коснется АЦБК (Архангельский ЦБК - ИФ) и "Илима" и потребует переориентации на новые для них рынки", - заявил "Интерфаксу" вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов, пояснив, что именно эти две компании являются крупнейшими производителями и экспортерами целлюлозы в РФ.

"Илим" по итогам 2021 года произвел 2,16 млн тонн целлюлозы, 1,05 млн тонн упаковочных материалов, 297 тыс. тонн белых бумаг, 282 млн кв. м гофропродукции. АЦБК выпустил 984 тыс. тонн целлюлозы, 272 тыс. тонн товарной беленой целлюлозы, 614 тыс. тонн товарного картона и 58 тыс. тонн бумаги.

Фролов отметил, что экспорт АЦБК (принадлежит австрийскому Pulp Mill Holding) традиционно был ориентирован на запад, поставки крупнейшего производителя целлюлозно-бумажной продукции в РФ группы "Илим" (по состоянию на конец 2021 года принадлежал швейцарской Ilim SA) в большей степени и ранее направлялись в Китай.

"Segezha больше пострадала от пятого пакета (с дополнениями седьмого), так как вся крафт-бумага была включена в него", - прокомментировал Фролов степень влияния восьмого пакета на единственную публичную компанию российского ЛПК. Источник в отрасли также сказал "Интерфаксу", что не видит рисков для Segezha в новых санкциях.

"Исторически основной объем поставок нашей продукции был ориентирован на Китай. Та часть продукции, которая шла на европейский рынок, теперь будет переориентирована на другие направления", - заявили "Интерфаксу" в "Илиме".

В АЦБК и Segezha не стали комментировать последствия восьмого санкционного пакета.

Из целлюлозно-бумажной продукции компании под санкциями ЕС с июля этого года находится крафт-бумага под кодом ТН ВЭД 4804 (немелованная крафт-бумага и картон), кроме того, нельзя поставлять древесную массу, полученную сочетанием механического и химического способов (4705). Теперь поставки станут невозможны, и это главное новшевство в отношении используемой для производства бумаги и картона нерастворимой целлюлозы (код ТН ВЭД 4703).

В восьмой пакет вошли ранее выведенные из-под действия запрета коды 4802 (немелованные крафт-бумага и картон для печати и письма) и 4803 (бумага для санитарно-гигенических целей). Запрет теперь будет также распространяться на газетную бумагу (код ТН ВЭД 4801), прочую немелованную бумагу и картон в рулонах и листах (4805), бумагу и картон с неорганическим покрытием (4810), декорированные или ламинированные бумагу, картон и целлюлозное полотно (4811), туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца (4818), бумажные коробки, пакеты и другую тару (4819), прочие виды бумаги, картон и целлюлозу (4823).

Экспортеры, заключившие контракты на поставку товаров под этими кодами до 7 октября включительно, смогут выполнить обязательства и ввезти законтрактованную продукцию до 8 января 2023 года, следует из текста решения ЕС.

Если ориентироваться на коды, которые не перечислены в ранее принятых и новом санкционном пакетах, то из РФ в ЕС могут по-прежнему поставляться не прошедшая химобработку древесная масса (код ТН ВЭД 4701), растворимая древесная целлюлоза (4702), макулатура и масса из нее (4706 и 4707), многослойные и гофрированные бумага и картон (4807 и 4808), копировальная бумага (4809 и 4816), обои (4814), все виды ярлыков и этикеток (4821) и ряд других. Большинство этих кодов перечислены при этом в санкционном списке ЕС, как продукция, запрещенная к поставкам на территорию РФ.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Взрыв на Крымском мосту

Последствия взрыва Крымского моста ликвидируют полторы сотни человек

Последствия взрыва Крымского моста ликвидируют полторы сотни человек

Индекс МосБиржи превысил рубеж в 1900 пунктов

Оператор "Северного потока 2" снизил давление в уцелевшей нитке газопровода

Оператор "Северного потока 2" снизил давление в уцелевшей нитке газопровода

Индекс МосБиржи отыграл 100 пунктов за счет ослабления курса рубля

Индекс МосБиржи отыграл 100 пунктов за счет ослабления курса рубля

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 11 августа

Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

На рынке акций РФ после обвала наметилась коррекция вверх

"Мосбиржа" объявила дискретный аукцион по резко подешевевшим акциям "Газпрома"

Индексы МосБиржи и РТС упали ниже 1800п и 915п после отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

Индексы МосБиржи и РТС упали ниже 1800п и 915п после отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

Расходы китайцев на путешествия на "золотой неделе" упали на 26% из-за усиления COVID-мер

Расходы китайцев на путешествия на "золотой неделе" упали на 26% из-за усиления COVID-мер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });