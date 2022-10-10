Бизнес счел незначительным запрет ЕС на поставки целлюлозы из РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Восьмой санкционный пакет Евросоюза, вступивший в действие в прошлую пятницу, расширил перечень запрещенной для ввоза в Европу продукции российского лесоперерабатывающего комплекса (ЛПК) за счет целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона.

После начала действия основного для отрасли пятого санкционного пакета (вступил в силу с 10 июля и распространялся на такие чувствительные для российских производителей категории товаров как древесина, фанера, плиты, пеллеты, то есть вся продукция под кодом ТН ВЭД 44) лесопереработчики продолжали поставлять в ЕС отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, однако теперь по ряду позиций, хоть и не по всем, это будет невозможно. Участники отрасли заявляют о том, что на их бизнесе новый запрет серьезно не отразится, так как он не сопоставим с ранее введенными запретами, но в числе тех, кто может почувствовать на себе эффект восьмого пакета, окажутся владельцы ЦБК в Северо-Западном регионе РФ.

"Это (восьмой санкционный пакет - ИФ) больше коснется АЦБК (Архангельский ЦБК - ИФ) и "Илима" и потребует переориентации на новые для них рынки", - заявил "Интерфаксу" вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов, пояснив, что именно эти две компании являются крупнейшими производителями и экспортерами целлюлозы в РФ.

"Илим" по итогам 2021 года произвел 2,16 млн тонн целлюлозы, 1,05 млн тонн упаковочных материалов, 297 тыс. тонн белых бумаг, 282 млн кв. м гофропродукции. АЦБК выпустил 984 тыс. тонн целлюлозы, 272 тыс. тонн товарной беленой целлюлозы, 614 тыс. тонн товарного картона и 58 тыс. тонн бумаги.

Фролов отметил, что экспорт АЦБК (принадлежит австрийскому Pulp Mill Holding) традиционно был ориентирован на запад, поставки крупнейшего производителя целлюлозно-бумажной продукции в РФ группы "Илим" (по состоянию на конец 2021 года принадлежал швейцарской Ilim SA) в большей степени и ранее направлялись в Китай.

"Segezha больше пострадала от пятого пакета (с дополнениями седьмого), так как вся крафт-бумага была включена в него", - прокомментировал Фролов степень влияния восьмого пакета на единственную публичную компанию российского ЛПК. Источник в отрасли также сказал "Интерфаксу", что не видит рисков для Segezha в новых санкциях.

"Исторически основной объем поставок нашей продукции был ориентирован на Китай. Та часть продукции, которая шла на европейский рынок, теперь будет переориентирована на другие направления", - заявили "Интерфаксу" в "Илиме".

В АЦБК и Segezha не стали комментировать последствия восьмого санкционного пакета.

Из целлюлозно-бумажной продукции компании под санкциями ЕС с июля этого года находится крафт-бумага под кодом ТН ВЭД 4804 (немелованная крафт-бумага и картон), кроме того, нельзя поставлять древесную массу, полученную сочетанием механического и химического способов (4705). Теперь поставки станут невозможны, и это главное новшевство в отношении используемой для производства бумаги и картона нерастворимой целлюлозы (код ТН ВЭД 4703).

В восьмой пакет вошли ранее выведенные из-под действия запрета коды 4802 (немелованные крафт-бумага и картон для печати и письма) и 4803 (бумага для санитарно-гигенических целей). Запрет теперь будет также распространяться на газетную бумагу (код ТН ВЭД 4801), прочую немелованную бумагу и картон в рулонах и листах (4805), бумагу и картон с неорганическим покрытием (4810), декорированные или ламинированные бумагу, картон и целлюлозное полотно (4811), туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца (4818), бумажные коробки, пакеты и другую тару (4819), прочие виды бумаги, картон и целлюлозу (4823).

Экспортеры, заключившие контракты на поставку товаров под этими кодами до 7 октября включительно, смогут выполнить обязательства и ввезти законтрактованную продукцию до 8 января 2023 года, следует из текста решения ЕС.

Если ориентироваться на коды, которые не перечислены в ранее принятых и новом санкционном пакетах, то из РФ в ЕС могут по-прежнему поставляться не прошедшая химобработку древесная масса (код ТН ВЭД 4701), растворимая древесная целлюлоза (4702), макулатура и масса из нее (4706 и 4707), многослойные и гофрированные бумага и картон (4807 и 4808), копировальная бумага (4809 и 4816), обои (4814), все виды ярлыков и этикеток (4821) и ряд других. Большинство этих кодов перечислены при этом в санкционном списке ЕС, как продукция, запрещенная к поставкам на территорию РФ.