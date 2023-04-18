Мантуров назвал Индию перспективным рынком для продукции российского леспрома

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал журналистам в ходе визита в Индию, что рассматривает эту страну как "многообещающий, перспективный рынок для российской продукции лесопромышленного комплекса".

"По итогам коммерческих переговоров с потенциальными индийскими покупателями нашими экспортерами отмечена взаимная заинтересованность в увеличении объемов поставок товаров российского лесопромышленного комплекса, особенно березовой фанеры, в Индию", - отметил он.

Комментируя наличие возможности транспортировать продукцию ЛПК на индийский рынок, Мантуров отметил, что "наиболее оптимальными являются транзитные маршруты Россия-Азербайджан-Иран-Индия, а также Россия-Казахстан-Туркменистан-Иран-Индия".

В Минпромторге одним из барьеров при поставках лесопромышленной продукции в Индию назвали уровень ввозных пошлин, который в сумме с обязательными налогами составляет около 28%.

Крупнейший производитель фанеры в России - компания "Свеза" (ранее принадлежала структурам Алексея Мордашова, в октябре перешла под контроль менеджмента), второе место занимает входящая в АФК "Система" Segezha Group.

По словам представителя "Свезы", российские компании пока занимают незначительную долю на индийском рынке - при том, что Индия является третьей в мире страной по объему потребления фанеры.

"Отрасль в целом и наша компания в том числе активно осваивают новые рынки сбыта, и Индия, безусловно, является для нас одним из перспективных направлений. Этот рынок с ежегодным показателем около 10 млн куб. м в год находится на третьем месте по потреблению фанеры в мире. Из них на Россию пока приходится очень небольшая часть, основную потребность покрывают индийские производители. Но российская березовая фанера из-за своих превосходных качеств может рассчитывать на рост поставок", - заявил "Интерфаксу" представитель "Свезы", отметив, что компания входит в число крупнейших российских поставщиков березовой фанеры в Индию и рассчитывает на дальнейшее увеличение экспорта.

"Чтобы этого (роста поставок - ИФ) достичь, нам, как и российскому ЛПК в целом, необходимы меры господдержки. В частности, нам очень помогут транспортные субсидии и переговоры по снижению пошлин, которые сейчас составляют около 25%", - добавил представитель "Свезы".