Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Мантуров назвал Индию перспективным рынком для продукции российского леспрома

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал журналистам в ходе визита в Индию, что рассматривает эту страну как "многообещающий, перспективный рынок для российской продукции лесопромышленного комплекса".

"По итогам коммерческих переговоров с потенциальными индийскими покупателями нашими экспортерами отмечена взаимная заинтересованность в увеличении объемов поставок товаров российского лесопромышленного комплекса, особенно березовой фанеры, в Индию", - отметил он.

Комментируя наличие возможности транспортировать продукцию ЛПК на индийский рынок, Мантуров отметил, что "наиболее оптимальными являются транзитные маршруты Россия-Азербайджан-Иран-Индия, а также Россия-Казахстан-Туркменистан-Иран-Индия".

В Минпромторге одним из барьеров при поставках лесопромышленной продукции в Индию назвали уровень ввозных пошлин, который в сумме с обязательными налогами составляет около 28%.

Крупнейший производитель фанеры в России - компания "Свеза" (ранее принадлежала структурам Алексея Мордашова, в октябре перешла под контроль менеджмента), второе место занимает входящая в АФК "Система" Segezha Group.

По словам представителя "Свезы", российские компании пока занимают незначительную долю на индийском рынке - при том, что Индия является третьей в мире страной по объему потребления фанеры.

"Отрасль в целом и наша компания в том числе активно осваивают новые рынки сбыта, и Индия, безусловно, является для нас одним из перспективных направлений. Этот рынок с ежегодным показателем около 10 млн куб. м в год находится на третьем месте по потреблению фанеры в мире. Из них на Россию пока приходится очень небольшая часть, основную потребность покрывают индийские производители. Но российская березовая фанера из-за своих превосходных качеств может рассчитывать на рост поставок", - заявил "Интерфаксу" представитель "Свезы", отметив, что компания входит в число крупнейших российских поставщиков березовой фанеры в Индию и рассчитывает на дальнейшее увеличение экспорта.

"Чтобы этого (роста поставок - ИФ) достичь, нам, как и российскому ЛПК в целом, необходимы меры господдержки. В частности, нам очень помогут транспортные субсидии и переговоры по снижению пошлин, которые сейчас составляют около 25%", - добавил представитель "Свезы".

Индия Минпромторг Денис Мантуров Свеза Segezha Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России продолжает усилия по возвращению международных резервов в долларах и евро

Банк России продолжает усилия по возвращению международных резервов в долларах и евро

Два стратегических бомбардировщика России совершили полет над Охотским и Беринговым морями

Главы МИД стран G7 договорились усилить санкции в отношении России

Депутаты предложили запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства

Депутаты предложили запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства

Владимир Мау исключён из состава высшей аттестационной комиссии

Владимир Мау исключён из состава высшей аттестационной комиссии

Что произошло за день: понедельник, 17 апреля

В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

Военком Москвы анонсировал тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

Депутат Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн руб.

Депутат Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн руб.

Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по РФ более чем на 7 млн человек в 2023 г.

Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по РФ более чем на 7 млн человек в 2023 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });