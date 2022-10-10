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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В "Энел Россия" заявили, что сделка по продаже доли Enel в компании идет к завершению

Все необходимые разрешения уже получены, сообщила гендиректор "Энел Россия" Жанна Седова

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сделка по продаже доли итальянского энергохолдинга Enel в ПАО "Энел Россия" идет к завершению, все необходимые разрешения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы, уже получены, сообщила "Интерфаксу" через своего представителя гендиректор "Энел Россия" Жанна Седова.

Enel, владеющий 56,43% "Энел Россия", объявил о сделке на сумму 137 млн евро в начале июня. В последний день сентября указом президента РФ покупатели - ПАО "ЛУКОЙЛ" и АО "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", получили разрешение покупку доли Enel в "Энел Россия". В результате сделки "ЛУКОЙЛ" получит 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.

"Согласно новым требованиям, с точки зрения правового регулирования, процесс одобрения должен быть таким: разрешение президента РФ, одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, в котором должны быть прописаны условия, разрешающие сделку, потом - разрешение Федеральной антимонопольной службы РФ", - объясняла Седова в интервью журналу "Энергетическая политика", которое было опубликовано в понедельник. Учитывая, как много разрешений необходимо получить, их формализация требует времени, отмечала она.

К моменту выхода журнала в свет ситуация изменилась, все разрешения получены, пояснили в компании.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области.

"Энел Россия" Жанна Седова Enel
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