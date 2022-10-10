Enel ждет разрешений от ФАС и правкомиссии на продажу доли в "Энел Россия"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Итальянский энергохолдинг Enel после одобрения президентом России сделки по продаже доли в ПАО "Энел Россия" также должен будет получить разрешения от правкомиссии по иностранным инвестициям и ФАС, заявила журналу "Энергетическая политика" гендиректор "Энел Россия" Жанна Седова.

"Согласно новым требованиям, с точки зрения правового регулирования, процесс одобрения должен быть таким: разрешение президента РФ, одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, в котором должны быть прописаны условия, разрешающие сделку, потом - разрешение Федеральной антимонопольной службы РФ", - рассказала Седова.

Учитывая, как много разрешений необходимо получить, их формализация требует времени, отметила она.

30 сентября вышел президентский указ, который разрешил "ЛУКОЙЛу" и АО "ААА Управление Капиталом", действующему в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", купить долю Enel в ПАО "Энел Россия".

В результате сделки "ЛУКОЙЛ" получит 9,5 млрд акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом" - 10,4 млрд акций. Уставный капитал "Энел Россия" разделен на 35,37 млрд обыкновенных акций. Таким образом, "ЛУКОЙЛу" будет принадлежать 26,9% акций, "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.

Итальянский энергохолдинг Enel, владеющий 56,43% "Энел Россия", объявил о сделке в начале июня. Ее общая сумма составляет $135 млн. После выхода указа президента о разрешении сделки Bloomberg со ссылкой на представителя Enel сообщал, что компания изучила документ и планирует возобновить сделку в ближайшие дни.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области.