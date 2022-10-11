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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В Банке России по-прежнему не дают сигнал рынку о следующем решении по ставке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Банк России, который в заявлении по итогам сентябрьского совета директоров по ДКП впервые за долгое время не стал давать сигнал о будущих действиях, по-прежнему не намерен намекать рынку на свои шаги в отношении ключевой ставки.

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На заседании 16 сентября ЦБ снизил ставку с 8% до 7,5%, следующее заседание, которое будет опорным, пройдет 28 октября.

"Совет директоров будет анализировать все изменения в ситуации, а также поступающие данные, исходя из этого примет решение по ставке 28 октября с опором на обновленный прогноз", - сказал журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин, говоря о планах регулятора в области денежно-кредитной политики.

Говоря о вариантах, которые ЦБ будет рассматривать на заседании, он напомнил, что заранее такая информация не раскрывается.

"Будут рассматриваться те варианты, которые предложат для рассмотрения", - заявил Заботкин.

Ранее в Госдуме он сказал, что решение по ставке ЦБ будет принимать исходя из того, как будет развиваться экономическая ситуация и балансы рисков для возвращения инфляции к цели вблизи 4% в 2024 году.

По итогам опорных заседаний ЦБ публикует обновленный макропрогноз.

"Прогноз (в октябре - ИФ) будет обновляться целиком, соответственно, будут обновляться все параметры. Обновление не означает их изменение", - отметил Заботкин.

"С момента июльского прогноза произошло значительное изменение целого ряда факторов, поэтому пересмотр прогноза будет отражать, соответственно, движение этих факторов. Они влияют как на сторону спроса, так и на сторону предложения. Причем это влияние может развиваться на краткосрочном и долгосрочном горизонте, - продолжил он. - Мы будем учитывать изменение в ценах кредитных продуктов, динамику доходности ОФЗ как факторы, которые влияют на денежно-кредитные условия".

Инфляция в России в сентябре, по данным Росстата, составила 0,05% после дефляции в 0,52% в августе, немного превысив ожидания аналитиков (консенсус-прогноз экономистов по инфляции на сентябрь, подготовленный "Интерфаксом", предполагал нулевой показатель). За январь-сентябрь 2022 года цены в стране выросли на 10,46%.

По словам Заботкина, сентябрьские данные по инфляции укладываются в траекторию, которую совет директоров ЦБ имел в виду, принимая решение по ставке 16 сентября.

Банк России Алексей Заботкин Росстат
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