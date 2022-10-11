В Банке России пообещали принять решение по ставке с учетом баланса рисков

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России учитывает темп роста цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса, в этих условиях дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом развития экономической ситуации и баланса рисков, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Он сказал это на заседании рабочей группы думского комитета по финансовому рынку.

16 сентября совет директоров ЦБ снизил ставку до 7,5%.

"Обращу внимание, что это ниже, чем уровень ключевой ставки на начало этого года. Мы начинали год с 8,5%. И это гораздо более быстрое снижение ставки, чем мы могли себе позволить после предыдущего кризисного эпизода в 2015-2017 годах. Тогда понабилось почти три года, чтобы вернуть ставку с 17% к 7,5%. Почему в этот раз мы это смогли сделать быстрее? Потому что быстрее снижался и темп роста цен и что еще более важно - инфляционные ожидания населения и бизнеса", - сказал Заботкин.

"Дальнейшее решение по ключевой ставке совет директоров в этих условиях намерен принимать исходя из того, как будет развиваться экономическая ситуация и балансы рисков для возвращения инфляции к цели в близи 4% в 2024 году", - отметил зампред ЦБ.