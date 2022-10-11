Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу глобального спроса

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение днем во вторник на опасениях по поводу глобального спроса на топливо и из-за укрепления курса доллара.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 по московскому времени подешевели на $2,14 (2,22%) - до $94,05 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизилась на $2,28 (2,5%) - до $88,85 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,6% после публикации данных о том, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор во второй по величине экономике мира и крупнейшем импортере топлива опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron's. Такие меры могут быть связаны с 20-м съездом Коммунистической партии Китая, который начнется в Пекине 16 октября.

Дополнительное давление на котировки оказывает сильный доллар, продолжающий укрепляться на заявлениях руководства Федеральной резервной системы.

К началу следующего года уровень ключевой процентной ставки в США может немного превысить 4,5%, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. По его словам, Федрезерву нужно будет удерживать ставку на высоком уровне в течение некоторого времени, чтобы охладить экономику и рынок труда.

Тем временем заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард накануне отметила необходимость ужесточения денежно-кредитной политики для замедления инфляции, но добавила, что решения Центробанка будут зависеть от поступающих статданных.

"Федрезерв, вероятно, повысит ставку еще на 75 базисных пунктов в ноябре, что укрепит доллар и ограничит рост нефтяных котировок", - написали аналитики Schneider Electric.