Brent подешевела до $92,88 за баррель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки вновь перешли к снижению в ходе волатильных торгов в среду на фоне возобновившихся опасений по поводу ослабления спроса на нефть.

К 18:20 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (1,5%) - до $92,88 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,68 (1,88%) - до $87,67 за баррель.

Во вторник обе марки подешевели примерно на 2% после того, как Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими 2,9%. Прогноз на 2022 год был оставлен без изменения - МВФ по-прежнему ожидает роста глобального ВВП на 3,2%.

МВФ также призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.

ОПЕК в среду понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн б/с, до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в 2022 году, согласно опубликованной оценке, потребление нефти составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с.

Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара. Американская валюта в среду обновила 24-летний максимум в паре с японской иеной на фоне высокой инфляции в США и ожиданий, что Федрезерв продолжит активно повышать процентные ставки.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию в четверг данных об инфляции в США. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.