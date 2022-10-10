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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В китайских городах ужесточают меры для ограничения распространения COVID-19

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В некоторых китайских городах вновь вводят локдауны и ограничительные меры в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 после празднования Дня образования КНР, сообщает в понедельник Associated Press.

В понедельник новый локдаун объявили в городе Фыньян после того, как во время общегородского тестирования на коронавирус был сдан один предварительный положительный тест.

Также со вторника в город Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия не смогут приезжать посторонние транспортные средства. За последние 12 дней в городе было выявлено более 2 тыс. случаев заболевания.

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В связи с Днем образования КНР, который отмечается 1 октября, в Китае предыдущая неделя была нерабочей, однако власти страны рекомендовали гражданам не покидать свои города и провинции, чтобы избежать распространения вируса. Тем не менее, число ежедневных случаев заражения выросло с 600 в начале недели до 1,8 тыс.

Наиболее крупные вспышки заболеваемости наблюдаются во Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в этих регионах выявляется по несколько сотен новых случаев ежедневно.

В Пекине и Шанхае, которые ранее в этом году пережили длительные локдауны, заболеваемость невысокая, однако в двух районах Шанхая в понедельник объявили о закрытии кинотеатров и других развлекательных мест.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 253 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 10 октября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Китай
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